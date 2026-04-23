Мати неодноразово залишала немовля без нагляду

Трускавецький міський суд Львівської області виніс вирок уродженці села Гута-Скляна через загибель її новонародженої доньки. Жінку визнали винною у злісному невиконанні батьківських обов'язків щодо догляду за дитиною та засудили до 2 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, Наталія Токарська у жовтні 2023 року ухилялася від виконання батьківських обов'язків, систематично залишала своїх дітей без нагляду в Центрі соціально-психологічної допомоги міста Трускавця та не займалася їхнім вихованням. Зазначається, що мати вже раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за ухилення від обов'язків щодо виховання дітей.

За даними слідства, з 22 по 29 жовтня новонароджена донька Наталії Токарської залишалася без нагляду в центрі соціально-психологічної допомоги. Немовля неодноразово падало з ліжка та отримало тяжкі травми голови (черепно-мозкова травма, крововиливи, перелом кістки), внаслідок яких дитина померла.

У суді Наталія Токарська визнала свою вину та розповіла, що справді неодноразово залишала дитину на ліжку без нагляду, після чого знаходила її вже на підлозі. Також обвинувачена повідомила, що дитина народилася з травмами, які, за її словами, виникли внаслідок побиття батьком під час її вагітності.

Справу розглянула суддя Тетяна Василюк, яка дослідила всі матеріали справи та визнала Наталію Токарську винною у злісному невиконанні обов'язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ), і призначила покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.