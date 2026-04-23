Днями у Львові знову виник скандал навколо колишнього палацу молоді «Романтик» у Парку культури, який через суд приватизувала громадська організація «Здорова Галичина», наближена до бізнесмена Ігоря Кривецького. Львівська міська рада ініціювала комісію, яка перевіряє обставини цієї приватизації, а також ймовірно занижену оціночну вартість майна.

Поки тривали судові процеси, ГО «Здорова Галичина» заклала майно клубу в іпотеку Ігорю Кривецькому, що ускладнює будь-які спроби міськради повернути майно.

ZAXID.NET розповідає історію боротьби за майже дві тисячі квадратних метрів «Романтика» та чому ця справа знову набула суспільного резонансу.

Тут танцювали ще до Кривецького

Концертно-розважальний центр «Романтик» на вул. Болгарській, 4 у Парку культури збудували у 1979 році за проєктом львівських архітекторів Мирослава Трача та Володимира Блосюка. Клуб звели на місці безкоштовного танцювального майданчика «Комсомолка». У «Романтику» влаштовували танцювальні вечори, тематичні виступи та книжкові клуби.

Власне танцювальний майданчик був на другому поверсі й на початку 90-х мав неоднозначну репутацію через часті бійки. Однак дискотеки там відбувалися фактично до 2016 року. За інформацією адміністрації парку, від оренди «Романтика» було найбільше прибутків.

Вся будівля загальною площею 1861,9 м² перебувала в комунальній власності Львівської міської ради. У січні 2010 року, на виконання ухвали ЛМР, управління комунальної власності передало «Романтик» ГО «Здорова Галичина» в оренду на 10 років – до січня 2020 року – для роботи спортивних, танцювальних і мистецьких гуртків. Йшлося про підвал, два повноцінні та технічний поверхи.

Варто зауважити, що гуртки в «Романтику» діяли і до оренди «Здоровою Галичиною», але вже через місяць після укладення договору ГО підвищила орендну плату для організаторів Міжнародного конкурсу з танців – із 2,5 тис. грн до 3 тис. грн. На той час це був єдиний зал для проведення таких змагань, тож різниця була суттєво відчутна.

Вже у лютому громадська організація звернулась до ЛМР із проханням внести приміщення клубу до переліку обʼєктів, що підлягають приватизації, посилаючись на те, що орендоване майно потребує ремонту і значних фінансових вкладень. У 2011 році це питання неодноразово розглядала депутатська комісія комунального майна та власності і пʼять разів погоджувала викуп.

«Свободі» – свободу дій

Тут цій історії варто додати трохи історичного політичного контексту – засновниками ГО «Здорова Галичина» тоді були член партії «Свобода» і її основний спонсор Ігор Кривецький разом із Наталією Сліпченко, дружиною кримінального авторитета Володимира Дідуха, більш відомого як «Вова Морда», та Євгеном Тульчинським. З 2010 року Ігор Кривецький був депутатом Львівської обласної ради, а у 2012 році став нардепом від ВО «Свобода».

У Львівській міській раді «Свобода» на той час мала більшість, а пʼятеро з 10 членів депутатської комісії комунального майна та власності були однопартійцями Ігоря Кривецького. Очолював комісію «свободівець» Роман Плахтій.

Судячи з постанови Галицького районного суду за 2013 рік, звернення ГО міська рада ігнорувала, тому ГО звернулась в суд із позовом про бездіяльність. Суд встановив, що за актуальним тоді законом про малу приватизацію орендар мав переважне право на викуп майна, а тому зобовʼязав міську раду підготувати та розглянути відповідну ухвалу на сесії. У цій справі мерія програла всі інстанції.

Поки тривали суди за майже 2 тис. м² «Романтика», у 2012 році депутати дозволили приватизувати приміщення на 75,5 м² на першому поверсі ТзОВ «Укрспектрол». Фірма належала Юрію та Ользі Стадникам. Юрій Стадник тоді був помічником та бізнес-партнером депутата міської ради від ВО «Свобода» Андрія Карбовника.

Питання приватизації «Романтика» шляхом викупу виносили на розгляд депутатів кілька разів, востаннє – у 2017 році, коли мерія програла у цій справі кілька судів. Управління комунальної власності в зауваженнях до проєкту ухвали, вказало, що документ незаконний, оскільки порушує законодавство про приватизацію комунального майна. В управлінні пояснювали, що законодавство про викуп комунального майна можна застосовувати лише тоді, коли будівлю не вдалось продати на аукціоні, а клуб в Парку культури не виставляли на аукціон узагалі.

Попри це, на сесії 23 березня 2017 року депутати внесли всю будівлю на вул. Болгарській, 4 до переліку обʼєктів на приватизацію для створення Центру науки, сімейного відпочинку та мистецької галереї. Висновок про оціночну вартість майна мав затвердити виконавчий комітет.

У листопаді 2017 року вартість майна площею 1862 м² оцінили в 32,9 млн грн. Втім, як випливає із рішення Господарського суду, управління комунального майна ЛМР не затвердило цієї оцінки і відмовилось укладати договір зі «Здоровою Галичиною», пояснюючи це тим, що організація не виконала всіх умов, необхідних для викупу комунального майна – ГО регулярно боргувала сплату оренди й так і не виконала ремонт приміщень. А саме ці дві умови на той час могли б дозволити ГО претендувати на викуп. До слова, адміністрація Парку культури досі судиться з громадською організацією через борги за оренду.

Після оренди ГО так і не ремонтувало будівлю колишнього клубу

Попри це, у 2019 році Господарський суд зобовʼязав виконком затвердити оціночну вартість «Романтика», а управління комунальної вартості – продати клуб ГО й навіть затвердив текст договору. У 2024 році суд узагалі визнав цей договір укладеним, попри те, що виконавчий комітет у 2022-2024-х роках тричі не підтримав рішення про затвердження оцінки вартості майна клубу.

Остаточні суди в цій справі звершились аж у грудні 2025 року. Прикметно, що в затвердженому судами договорі не було пункту про створення Центру науки.

Стара знайома іпотечна схема

Після остаточного програшу судів за «Романтик» із його майном почали відбуватись доволі відомі та перевірені часом схеми. ГО «Здорова Галичина» зареєструвала право власності на 1861,9 м² клубу ще в червні 2017 року.

14 липня 2025 року «Здорова Галичина» реєструє ТзОВ «Романтик парк», а вже наступного дня вносить у статутний капітал компанії все майно «Романтика». Судячи з реєстру нерухомості, у грудні 2025 року клуб закладають в іпотеку Ігорю Кривецькому, а боржником вказаний директор «Здорової Галичини» Володимир Височанський – давній бізнес-партнер Кривецького, який серед іншого був директором фірми «Узлісся», що створювала елітний курорт екснардепа Edem Resort у Стрілках.

Керівниця юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич у коментарі ZAXID.NET повідомила, що мерії відомо про такі реєстраційні дії з майном «Романтика» й вони, на її думку, свідчать про спробу ускладнити будь-які подальші способи впливу міськради.

За законом, оскаржити саму приватизацію міська рада вже не може, але наполягає на справедливій ціні і закріпленні конкретної функції за цим майном, як це і було передбачено ухвалами про дозвіл на викуп.

«Найбільше занепокоєння сьогодні викликає те, що у фінальному договорі купівлі-продажу, який був фактично сформований і затверджений через суд, зник пункт про цільове використання будівлі. І це принципове питання: без зафіксованої функції місто не має жодних гарантій, що завтра у “Романтику” не з’явиться ресторан, магазин чи інший комерційний об’єкт. Сьогодні місто якраз і наполягає на тому, що цільове призначення має бути не десь “між рядків”, а чітко закріплене», – пояснює заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

У грудні 2025 року ГО «Здорова Галичина» звернулась до ЛМР, аби узгодити питання викупу. На сесії 26 лютого 2026 року депутати підтримали створення тимчасової контрольної комісії, до якої увійшли депутати всіх фракцій, аби перевірити обставини, викладені в зверненні. Паралельно, міський голова створив комісію для вивчення обставин відчуження майнового комплексу «Романтик», яка 16 квітня провела чергове виїзне засідання.

«Ринкова вартість цього приміщення є щонайменше вдвічі вищою. Раніше управління економіки проаналізувало схожі об’єкти на ринку Львова, і ціни в цій зоні є у два-три рази вищими. Нещодавно на засіданні виконавчого комітету розглядали питання щодо об’єкта на вулиці Болгарській, 4, що розташований у тій самій зоні, поруч з “Романтиком”. Вартість цього майна площею близько 99 м², із ПДВ, – понад 5 млн грн. Водночас комплекс “Романтик”, площею майже 2 тис. м², оцінили у 32 млн 408 тис. грн. Саме тому ми вважаємо, що ця оцінка є заниженою і потребує перегляду», – розповіла Ірина Кулинич під час виїзного засідання.

Крім цього, робоча група пропонує надати будівлі колишнього клубу статус пам’ятки модернізму, щоб унеможливити її руйнування чи глобальну перебудову.

Всередині колишній клуб «Романтик» добре збережений / фото ЛМР

«Цінність цієї споруди полягає насамперед у її унікальному проєктному рішенні. Тут є великий танцювальний зал, який на момент будівництва вимагав складного перекриття – для цього використали спеціально виготовлені металеві конструкції. У будівлі застосовані високоякісні матеріали: зокрема, покриття з вулканічної породи туфу, а також мармурове облицювання стін усередині. Окремої уваги заслуговують люстри, виготовлені за індивідуальним проєктом лауреата Шевченківської премії, скляра пана Бокотея. Вони є особливо цінним елементом інтер’єру цієї будівлі. Тож ця будівля має не лише архітектурну, а й важливу історичну цінність», – зазначила радниця міського голови з питань збереження культурної спадщини Лілія Онищенко.

Варто зазначити, що схема з приватизацією комунального чи державного майна для Ігоря Кривецького не нова. До прикладу, належний його родині готель «Жорж» у центрі Львова також приватизували через суд, однак фірма, яка його викупила, хоча б до цього орендувала його кілька років, а не менше місяця.

Родині Кривецьких належить мережа елітних відпочинкових комплексів Edem Resort. Перший готель зі скандалами розбудували в селі Стрілки біля Львова, а у 2025 році Ігор Кривецький відкрив 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі. Нещодавно він купив частину відомого ресторану «Дача» в Одесі.