У готелі передбачений спа-центр, банкетний зал, три ресторани та медцентр

Львівський бізнесмен та експолітик Ігор Кривецький відкрив новий 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі поблизу Києва. Він запрацював у тестовому режимі 29 липня, йдеться в дописі на Instagram-сторінці.

Як пише Forbes Ukraine, Edem Kyiv – заміський готельний комплекс з територією близько 1 га у Конча-Заспі на березі Дніпра. Відкриватимуть його поетапно. Спершу готель, який включає 35 номерів різних категорій – від стандартів до люксів, і три ресторани. Пізніше – спа, спортивний і медичний центр. На території комплексу також розташований конгрес-хол з окремою інфраструктурою.

Прибережна зона облаштована для прогулянок і відпочинку, після завершення війни тут планують відновити водну інфраструктуру: організувати швартування човнів та яхт, відкрити школи вітрильного спорту, проводити регати.

Інвестиції у створення комплексу – приватні кошти засновника та його родини, повідомили в керівній компанії Edem Family. Загальний обсяг інвестицій оцінюється в десятки мільйонів доларів, йдеться в повідомленні Edem Family.

Фото Eclipse

Інвестиції в один номер становлять близько 500 тис. доларів, розповідав очільник керівної компанії Edem Family Олексій Волошин у грудні 2024-го. Відповідно, сукупна вартість готелю на 35 номерів може становити 17,5 млн доларів, підрахував тоді Forbes Ukraine.

Edem Kyiv побудований на базі готелю «Старий Відень», який Ігор Кривецький купив у 2009 році. У 2013 році розпочали його трансформацію – вирішили перетворити на ще один готель під брендом Edem. «Планували відкрити Edem Kyiv під час пандемії, але перенесли запуск майже на два роки. Коли почалася війна – поставили проєкт на паузу», – йдеться в новині Forbes Ukraine.

Нагадаємо, Ігою Кривецькому належить найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у селі Стрілки на Львівщині, який займає площу понад 110 га. Виторг Edem Resort у 2024 році становив 500 млн грн, розповідав раніше Олексій Волошин.

Як писав ZAXID.NET, майже вся ця територія теперішнього комплексу у Стрілках перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.

З 2020 року прокуратура судилася з компанією Ігоря Кривецького ТзОВ «Узлісся», вимагаючи повернути у власність держави незаконно приватизовану ділянку 15 га з природнім озером на території Edem Resort Medical & SPA. У листопаді цього року Верховний Суд скасував рішення Господарського та апеляційного судів та залишив ділянку з озером у власності ТзОВ «Узлісся».

Окрім того, у жовтні 2023 року голова ЛОВА Максим Козицький передав у користування іншої компанії Ігоря Кривецького «Едем Кідс» 5,2 га лісової землі в Свіржі, неподалік Edem Resort. Поруч розташований дитячий табір «Дружба», який ця ж компанія купила в Львівської обласної організації профспілки агропромислового комплексу.

Ігор Кривецький – український підприємець та колишній політик родом з колишнього Турківського району Львівської області. Член політичної ради та головний спонсор партії «Свобода». Був народним депутатом (2012-2014 рр.), депутатом Львівської облради (2010-2012 рр.).

Ігор Кривецький разом з родиною та партнерами володіє чималою кількістю нерухомості у Львові та Києві. У Львові це, зокрема готель «Жорж», нічний клуб «Фешн» історична будівля на вул. Валовій, центр LvivTech.City, згаданий Edem Resort у Стрілках та інші об’єкти. Має інтереси у аграрному та видобувному бізнесі.

У 2019 році він посів другу сходинку у рейтингу найвпливовіших людей Львова від НВ. Раніше львівська газета «Експрес» називала його «авторитетом на прізвисько Пупс» та писала про те, що бізнесмен нібито займався рекетом у 1990-х роках. Кривецький заперечував цю інформацію та позивався проти медіа з вимогами спростування.