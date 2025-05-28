Бізнес-центр LvivTech.City постраждав внаслідок ракетного обстрілу Львова 6 липня 2023 року

Господарський суд Львівської області зобов’язав Росію сплатити власникам бізнес-центру LvivTech.City понад 4,3 доларів. Будинок постраждав внаслідок російського ракетного удару 6 липня 2023 року. Експерти зазначають, що механізму реалізації цього рішення наразі немає, однак воно може слугувати доказом воєнних злочинів Росії у Міжнародному кримінальному суді.

Йдеться про п’ятиповерховий бізнес-центр LvivTech.City на вул. Стрийській, 48г, фасад якого виконаний повністю у склі. 6 липня 2023 року Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Львова, влучивши в житловий будинок поруч із бізнес-центром. Унаслідок удару в будівлі пошкоджені вікна та несучі конструкції.

Власники LvivTech.City – ТзОВ «Комеррент» – оцінили збитки в 4,36 млн доларів або понад 177 млн грн за актуальним курсом НБУ. Для відновлення будівлі компанія витратила 46,8 млн грн. Роботи з відновлення будівлі тривають досі. ТзОВ «Комеррент» звернулось в суд із позовом до міністерства юстиції Росії про відкодування витрат, завданих ракетним ударом.

Суддя Андрій Мазовіта взяв до уваги аналогічні рішення Верховного Суду, виносили від початку російського вторгнення у 2014 році, в яких суди зобов’язували РФ компенсували збитки. Тож позов ТзОВ «Комеррент» суд задовольнив і зобов’язав міністерство юстиції РФ сплатити підприємству 4,3 млн доларів або 177 млн грн за актуальним курсом НБУ. Крім цього, суд зобов’язав російський мін’юст сплатити понад 1 млн грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Суддя-спікер Господарського суду Львівської області Ірина Козак у коментарі ZAXID.NET повідомила, що механізму реалізації таких рішень поки що немає. Однак подібні рішення українські суди вже ухвалювали в інших областях. Наприклад, пресслужба Господарського суду Житомирської області, ухвалюючи аналогічне рішення, пояснювала, що кожне судове рішення щодо відшкодування збитків постраждалим від війни можуть бути доказами для Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів. Ці докази слугуватимуть підтвердженням вини вищих посадовців РФ у вчиненні воєнних злочинів.

За словами Ірини Козак, одним із механізмів відшкодування завданих Росією збитків може бути конфіскація російських активів в Європі на користь України. Однак цей механізм іще не розроблений. Реалізацією рішень суду щодо стягнення з Росії компенсації за пошкодження майна після рішень апеляції та касації буде займатися виконавча служба.

Додамо, що ТзОВ «Комеррент» зареєстроване лише у грудні 2023 року. Його власниками є львівський бізнесмен Ігор Кривецький та колишня дружина власника «Буковеля» і нардепа Ігоря Палиці Оксана Палиця. За фірмою зареєстрований лише бізнес-центр на вул. Стрийській, 48г.