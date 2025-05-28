46-річна Наталія Шелестак є депутаткою Львівської міської рали від фракції «Варта»

Постійна комісія законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки розглянула доручення міського голови Львова Андрія Садового, що стосувалося звинувачення депутатки від фракції «Варта» Наталії Шелестак мешканцями вул. Котляревського в неетичній поведінці. Члени комісії заявили про відсутність предмету розгляду, оскільки у зверненні не наведено фактів неетичної та протиправної поведінки депутатки.

Конфліктна ситуація стосується намірів забудови ділянки на вул. Котляревського, 47-49. Територію планує забудувати ТзОВ «Вестгруп Капітал», що входить у групу компаній бізнесмена Сергія Ткаченка – бізнес-партнера львівського підприємця і члена партії «Варта» Романа Городечного. Крім цього, Сергій Ткаченко разом із Романом Городечним та міськими депутатами від партії «Варта», зокрема і Наталею Шелестак, заснували Благодійну організацію «Центр волонтерства та захисту».

Мешканці сусідніх будинків виступають проти нового будівництва, побоюючись, що воно вплине на їх помешкання. Голова ОСББ «Котляревського, 49» Марія Баранова відкрито заявляла, що депутатка Наталія Шелестак лобіює інтереси забудовника.

Тоді міський голова дав доручення розібратися з конфліктною ситуацією, що склалася на вулиці Котляревського, 49. Зокрема, Андрій Садовий доручив профільній депутатській комісії перевірити ймовірні неетичні дії Наталії Шелестак.

Це питання винесли на розгляд постійної комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки 24 травня. Судячи з протоколу засідання, який є у розпорядженні ZAXID.NET, на комісії були присутні двоє з трьох її членів – голова Уляна Пак та Юрій Мельник.

«Розглянувши звернення ОСББ “Котляревського 49”, постійна комісія дійшла висновку про відсутність предмету розгляду комісії, оскільки у зверненні не наведено фактів неетичної та протиправної поведінки депутатки Львівської міської ради Наталії Шелестак», – вказано в протоколі засідання комісії.

Це рішення профільна комісія підтримала одноголосно.

Додамо, що під тиском мешканців 27 травня забудовник відкликав документи на будівництво ЖК на Котляревського, а виконавчий комітет ЛМР проголосував два протокольні рішення – про юридичну підтримку мешканців сусідніх будинків у судах та сприяння закріплення цієї ділянки за ОСББ.