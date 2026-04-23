Скелі Урича не всім туристам доступні через складність рельєфу

В історико-культурному заповіднику «Тустань» на Львівщині створили віртуальний тур маршрутом довкола скель. Це можливість познайомитися з природною та історичною спадщиною для маломобільних туристів та тих, хто не має можливості безпосередньо приїхати в Урич.

Як розповіли у заповіднику, віртуальний тур створила студія Prostir.360. Користувачі можуть оглянути скелі, панорами з них, зайти в ліс, почитати довідку про цікаві обʼєкти, пройти логічно вибудуваний маршрут.

Особливість цього екскурсійного туру:

легкий перехід і «переміщення» між панорамами;

логічний та цікавий маршрут;

інтерактивні точки з цікавими фактами про кожен об’єкт;

інклюзивність.

«Ми віримо, що культурна спадщина має бути доступною для всіх. Цей тур відкриває красу Тустані для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, даруючи можливість відчути велич скель з будь-якої точки світу», – наголосили у заповіднику.

Додатково зацікавлені туристи мають можливість оглянути архівні фото, зблизько порозглядати петрогліфи та прочитати історичну довідку про фортецю і туристичні маршрути звідти. Віртуальний тур доступний на сайті заповідника.

Нагадаємо, на скелях у селі Урич на Стрийщині з XII ст. існувала деревʼяна фортеця, що захищала терени і водночас були митницею. Донині на цьому місці залишилися сліди конструкцій на скелях, петрогліфи, а археологи знаходять середньовічні артефакти. Заповідник відтворив вигляд фортеці віртуально, нею можна «прогулятися» в окулярах VR. Також в музеї можна оглянути макет фортеці та кімнату воєводи – гридницю. Водночас заповідник має ще один простір, який є музеєм бойківської спадщини. Урич є одним з двох українських сіл, що увійшли до мережі найкращих туристичних сіл світу.