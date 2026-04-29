На Львівщині анонсували конкурс «Автентичні страви України», які готуватимуть та презентуватимуть студенти закладів професійної освіти. Конкурс популяризує гастрономічну спадщину та регіональне різноманіття страв. Сучасна молодь авторськи переосмислює традиційні рецепти, які століттями передають від покоління до покоління.

«Одні й ті самі продукти в різних регіонах, залежно від технології обробки, зберігання і приготування, набувають виразних смаків і форм, притаманних місцевій кулінарії. Водночас сучасні кухарі дедалі частіше переосмислюють традиційні страви, надаючи їм нових барв і підкреслюючи унікальність автентичних смакових поєднань», – розповіли в обласному департаменті освіти.

Торік такий конкурс провели вперше, цьогоріч у ньому візьмуть участь також представники інших областей. Студенти записують у селах та містечках Львівщини давні переписи традиційних страв, згодом їх переосмислюють, готують для конкурсу і публікують на спеціальному сайті з відео приготування. ⠀

Розповідаємо про традиційні страви Львівщини, які вже описані на сайті, – по одній з кожного району.

Книш-цибуляник з грибною мачанкою з оселедцем (Шептицький район)

Це традиційна страва з найменшого міста України – Угнева. Його за рецептом прабабусі приготувала Ольга Хахула з Угнівського ліцею.

Книші готують з дріжджового безопарного тіста. Випікають з відкритою серединкою, змазують збитим жовтком і посипають сухим маком. Для начинки використовують пасеровану на конопляній олії цибулю. Мачанку роблять з білих грибів, підсмаженого оселедця і борошна. Відео, як готувати страву, і детальну грамовку шукайте тут.

Сіканці в підливі з ясевим пюре (Яворівський район)

Окрім яворівського пирога, який вже занесений до нематеріальної культурної спадщини України, у цьому регіоні традиційною стравою є сіканці, які готують з посіченого м’яса або риби. Рецепт Ярослави Матли записав і приготував студент Новояворівського вищого професійного училища Михайло Саган.

Курячі стегна дрібно нарізають, перемішують з готовим відвареним пшоном та пасерованою ріпчастою цибулею. З фаршу формують сіканці у формі кульок, заливають вершками, приправляють спеціями і тушкують в духовці. До рідини додають сік кропиви та шпинату і готують підливу. На гарнір подають ясеве пюре з вареної квасолі (ясь) та печеного гарбуза і пасерованої цибулі, який заправляють сметаною. Детальний рецепт тут.

Щипане тісто на сливках (Золочівський район)

Ця страва має давню історію та пов’язана з легендами Олеського замку. Його за рецептом бабусі приготувала студентка Олеського професійного ліцею Софія Куцина.

Чорнослив проварити з цукром. Замісити туге тісто з яйця з борошном. У попередньо зварений відвар щипають тісто та доводять до готовності. Рецепт тут.

«Капустяна втіха» (Самбірський район)

Голубці зі свинячих ребер зі шкварками, тушкованою лободою у сметані та смаженими печерицями. Як готувати, читайте тут. Студентка Самбірського ліцею записала його від Євдокії Назар з хутора Хатки.

Печеня з хроном і галушками (Дрогобицький район)

Куряче м’ясо начиняємо сумішшю хрону, сухарів, цукру, яйця, сметани, лимона. Доповнюємо запражкою з цибулі. Галушки випікаємо із капустою і сметаною. Як це приготувати, дивіться за лінком. Таку страву приготувала майстриня Бориславського центру професійної освіти Ольга Бубнова за рецептом невістки Івана Франка Ольги.

Завиванець удецький (Стрийський район)

Рецепт із Жидачева. У відбиту свинину загортають начинку з маринованих слив і обсмажених горіхів, загортають у вигляді довгастих ковбасок, панірують у борошні і тушкують в соусі. Для соусу беруть свіжі помідори і вершки. На гарнір відварюють квасолю з вершковим маслом і часником. Страву презентувала Андріана Роп’як з Жидачівського професійного ліцею за рецептом Ірини Найди. Покроковий перепис читайте тут.

Гречаники з м’ясним фаршем (Лемківщина)

Традиційна страва української кухні, особливо популярна на Лемківщині. Зварену гречку змішати з м’ясним фаршем та обсмаженою цибулею. Для начинки зварити яйця, додати зелені.

Гречаники начинити, запанірувати і обсмажити. Запекти в соусі. Подавати з гарніром з грибів і овочів. Рецепт записала студентка Перемишляського професійного ліцею Тетяна Кічула.

Усі фото і рецепти з сайту Traditional Ukrainian cuisine