Ритуальна страва бойківських вівчарів панчак

Бойківська страва з високогір’я Турківщини панчак повертала силу тим, хто її споживав. Тому його ще називають «Сила бойка». Її готували громадою за допомогою спеціального ритуалу. А у назві закладені давні, ще язичницькі символи.

З рецептом і походженням панчака познайомила учениця Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел Соломія Бугір, яка взяла участь у кулінарному конкурсі серед студентів закладів профтехосвіти «Автентичні страви України». Її страву панчак журі відзначило у номінації «Відновлення забутих рецептів». Як готували панчак, дівчина записала від жительки села Гусне – найвищої точки Турківщини.

Людмила Комарницька та Соломія Бугір на конкурсі автентичних страв (фото ЛОВА)

Наставниця Соломії Бугір, майстриня виробничого навчання Людмила Комарницька розповіла, що панчак – це ритуальна бойківська страва: «У нашому ліцеї темі відродження автентичної української кухні приділяють особливу увагу. Насамперед це бойківська кухня, адже це наш регіон. Ми представили стародавню ритуальну страву “панчак”. “Пан” – означає Бог, “чак” – насичення».

Панчак – це запечені свинячі хвостики з тушкованою капустою і гарбузом, білими грибами, квасолею, залиті сметаною з пшеничною крупою. До них подавали «ощипок» – грубу паляницю, яку треба відщипувати, і соус із лісових ягід з додаванням сиропу з шишок ялини. Вважалося, що цей соус повертає пастухам силу.

Колись цю страву готували після завершення випасу овець, після храмового свята Петра і Павла. На цей ритуал сходилася вся громада і у великому казані готувала панчак. Потім його запікали в печі найстаршої газдині.

Соломія Бугір та її панчак (фото Боринського ліцею)

Як додає сировар з Турківщини Богдан Комарницький, «пан» – це бог природи, покровитель лісів, пастухів, отар, а «чак» – це похідна кухня, дрова. Тому панчак готували також в казані на відкритому вогні. Старожили колись так казали: «О! Він їв панчак, а тому і має силу у лісі робити!».

За результатами конкурсу створять електронний кулінарний каталог всіх представлених автентичних страв з відеододатками для покрокового приготування кожної страви.