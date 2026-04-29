У 2026 році підозри отримали 20 посадовців СБУ

Служба безпеки України продовжує виявляти у своїх лавах зловмисників. Виявленням злочинців займається управління внутрішньої безпеки спецслужби. Крім того, до обовʼязків підрозділу входить захист доброчесних співробітників, яких намагаються завербувати російські спецслужби. Про це у середу, 29 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що від початку 2026 року управління внутрішньої безпеки оголосило підозри 81 людині, 20 з них – посадовці СБУ. Йдеться про терористів, російських шпигунів у силових структурах, а також учасників злочинних схем. Наголошується, що особливу увагу приділяють викриттю корупціонерів серед працівників СБУ.

Серед тих, хто отримав підозри, – двоє заступників начальників обласних управлінь СБУ, викритих на вимаганні хабаря у підприємця, що працює у сфері бурштинового бізнесу. Також підозри оголосили трьом співробітникам СБУ у Вінницькій, Волинській та Львівській областях, які «займалися протиправною діяльністю».

«Самоочищення СБУ та інших підрозділів Сил оборони – один із моїх головних пріоритетів. Від цього напряму залежить успішність бойової роботи наших побратимів на фронті і збереження безпекової ситуації всередині держави, а значить – стійкість всієї України. Ми продовжуємо безкомпромісно викорінювати російських агентів, зрадників і корупціонерів з усіх структур Сил оборони в цілому та Служби безпеки зокрема», – зазначив т.в.о. голови СБУ Євген Хмара.

Кадрові зміни в СБУ

5 січня Володимир Зеленський повідомив, що Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ. Відомо, що Малюк продовжує працювати у системі спецслужби, зокрема над асиметричними операціями СБУ. Того ж дня президент призначив генерал-майора Євгена Хмару виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.

16 лютого Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни в СБУ. Він зустрівся із заступником голови СБУ Олександром Покладом та доручив йому «очистити» спецслужбу.

23 квітня Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у Херсонській, Київській та Харківській областях.

Додамо, що 27 квітня НАБУ повідомило про викриття начальника слідчого відділу СБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря у розмірі 110 тис. доларів. Зазначалося, що посадовці СБУ за посередництва адвоката вимагали від власника підприємства 110 тис. доларів хабаря. За гроші підприємцю обіцяли забезпечити угоду про визнання винуватості у справі про постачання обладнання до Росії через підставні фірми в Казахстані, а також припинити кримінальне переслідування. 29 квітня всім трьом фігурантам оголосили підозри у хабарництві (частина 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 10 років.