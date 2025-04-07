Впродовж святкового періоду та навіть після нього можна відправити класичну авторську листівку своїм близьким

На площі Ринок у Львові відкрили Великодню пошту. Як і на Різдво, звідси можна відправити друзям та родичам традиційну святкову листівку з привітанням, купити сувеніри та відвідати майстерклас. Пошта працюватиме до 4 травня, повідомила Львівська міська рада.

Що можна зробити на Великодній пошті:

купити листівку авторства львівських мисткинь Марʼяни та Ольги Мотики;

підписати та відправити святкову листівку у будь-який куточок світу;

оглянути виставку давніх великодніх поштівок з особистого архіву українського оперного співака Модеста Менцинського;

купити роботи молодих митців: прикраси, посуд, скульптури, декор для дому;

відвідати тематичні майстеркласи, наприклад, з писанкарства (за анонсами стежте тут).

Візуальним оформленням листівок став півень, якого намалювала Мар’яна Мотика, – як народний символ світла, відваги та боротьби, що уособлює новий день і перемогу над темрявою. Такі авторські листівки з півнем можна придбати та надіслати, а також проштампувати спеціальним великоднім штемпелем «Львів. Великодня пошта».

фото Романа Балука

Великодня пошта, як і Різдвяна, яку відвідало 10 тисяч людей, працює для благодійності. Весь прибуток з продажу листівок і проведення майстекласів передадуть благодійній організації «Львівський лицар» на закупівлю приладів РЕБ.

Великодня пошта працюватиме у палаці Бандінеллі (площа Ринок, 2) щодня до 4 травня з 11:00 до 19:00. На Великдень (20 квітня) – з 13:00. Вхід вільний.

До слова, палац Бандінеллі отримав свою назву від прізвища флорентійського купця, який на початку XVII ст. відкрив там першу пошту європейського зразка.