20 квітня 2025 року святкуватимуть Великдень

Уже незабаром, 20 квітня 2025 року, українці святкуватимуть Великдень. Часто помилково це християнське свято називають «Паскою» чи «Пасхою», тож розберімося, як правильно говорити та що означають ці слова.

Мовознавець Олександр Авраменко під час «Сніданку на 1+1» розповів, що «Пасха» – це назва єврейського свята, слово походить від назви старозаповітного свята Песах, яке святкують юдеї в памʼять про звільнення від єгипетського полону.

«Паска» – це солодкий хліб, який випікають до святкування Великодня.

«Великдень» – це назва одного з найбільших християнський свят – Воскресіння Ісуса Христа.

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Правильні приклади використання слів «паска», «Пасха» та «Великдень»: