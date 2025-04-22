У парку імені Івана Франка працюватиме мобільний пункт здоров’я
Новини Львова від ZAXID.NET за 22 квітня
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У чвівторок, 22 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розбудова Сокільників за новим генпланом. Земельна комісія Львівської райради намагалась погодити зміни меж громади.
- Мобільний пункт здоров’я. Вже цього тижня його розгорнуть у парку імені Івана Франка.
- Ремонтні роботи. На Львівщині Держприкордонслужба попереджає про обмежений виїзд через пункт пропуску «Шегині».
- Митрополичі сади у Львові отримають нове життя: Церква планує відкрити повернуту територію та створити там літній театр.
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