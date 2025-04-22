У чвівторок, 22 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Розбудова Сокільників за новим генпланом. Земельна комісія Львівської райради намагалась погодити зміни меж громади. Мобільний пункт здоров’я. Вже цього тижня його розгорнуть у парку імені Івана Франка. Ремонтні роботи. На Львівщині Держприкордонслужба попереджає про обмежений виїзд через пункт пропуску «Шегині». Митрополичі сади у Львові отримають нове життя: Церква планує відкрити повернуту територію та створити там літній театр.

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