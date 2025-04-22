Зі Львова у Давидів невдовзі можна буде доїхати тролейбусом

Мерія Львова розглядає можливість продовження тролейбусного маршруту №31 до села Давидів. Наразі кінцева зупинка у цьому напрямі розташована біля Сихівського цвинтаря та Центру легеневого здоров’я (колишня тублікарня). Як вважають у міській раді, збільшення протяжності допоможе частково розвантажити вулицю Зелену від автомобільного транспорту та покращить сполучення між Львовом та Давидовом.

Про те, що Львів планує продовжити заміський тролейбусний маршрут до сусіднього Давидова, 22 квітня у Facebook повідомив заступник міського голови Любомир Зубач. «У межах проєктів Львівської агломерації уже проговорюємо деталі, як продовжити тролейбус зі Львова до Давидова. Під це готуємо проєктні пропозиції й шукаємо грантові кошти. І це не плани на наступні 100 років», – зазначив він.

Наразі конкретної дати запуску оновленого маршруту №31 немає. Проте планується, що контактної мережі до села не прокладатимуть, натомість тролейбус доїжджатиме до чинної кінцевої зупинки біля цвинтаря, потім опускатиме штанги і далі їхатиме кілька зупинок до Давидова, живлячись від батареї.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET виконавчий директор асоціації «Львівська агломерація» Роман Кізима, для цього міські тролейбуси мають обладнати спеціальними батареями, завдяки їм електротранспорт зможе перевозити пасажирів без підключення до контактної мережі. Таке покращення робить вже робить «ЕлектронМаш» в межах проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту міста Львів».

Орієнтовна протяжність шляху на автономному живленні становить 5-7 км в один бік, залежно від того, де саме у Давидові облаштують кінцеву.

«Туди і назад переобладнаний тролейбус їхатиме близько 15 км. Загалом розрахунки показують, що він може їхати щонайменше 20 км без підзарядки. По суті, це перетворення звичайного тролейбуса на електробус», ­– наголосив Роман Кізима. За його словами, встановлення спеціальних батарей на тролейбуси не вимагає великих коштів. Переобладнати один тролейбус – це 30-40 тис. євро, натоміть прокласти 5-7 км тролейбусних електромереж та побудувати силову підстанцію вартує до 200 млн грн, каже він.

Наразі мерія шукає фінансування на переобладнання тролейбусів і сподівається на підтримку обласного бюджету, Давидівської громади, а також розглядає можливість співфінансування проєкту за участі грантодавців. Із кількома потенційними донорами тривають перемовини, повідомив Кізима. Він зазначив, що цей проєкт матиме позитивний ефект як для Львова, так й для Давидова. Зокрема, завдяки запуску електричного транспорту покращиться приміське сполучення, зменшаться затори і шкідливі викиди від автомобілів.

«Львівська громада і сусідні зацікавлені у поширенні діючих тролейбусних маршрутів Львова на приміські населені пункти. Окрім того, електротранспорт – це, по-перше, екологічно чистий транспорт, по-друге, це великий транспорт, порівняно із міжміськими маршрутками. Також тролейбуси зменшують навантаження на дорожню інфраструктуру, оскільки можуть перевезти більшу кількість пасажирів», – наголосив він. Щодо оплати проїзду, то мерія поки шукає оптимальне рішення, це може бути або розширення дії ЛеоКарт, або ж, наприклад, запровадження двоставкового квитка.

Наразі на чинному маршруті №31 (вул. Шота Руставелі – Пульмонологічний центр) працює 4 тролейбуси, після запуску сполучення із Давидовом їхню кількість планують збільшити, розповів Роман Кізима.

До слова, тролейбусна лінія Львів-Давидів була запроектована ще у 80-х роках, але не була реалізована.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові тролейбуси «Електрон» доукомплектовують системою автономного живлення. У грудні 2024 року міський тролейбусний парк мав три такі машини, у планах ще вісім. На запасі автономного ходу такі тролейбуси можуть проїхати 20 км.