Стрілянина сталася на базі відпочинку в колишньому Перемишлянському районі

У суботу, 19 квітня, на відпочинковій базі у селі Селиська Бібрської громади на Львівщині 29-річний мешканець міста Винники стріляв у двох відвідувачів з травматичного пістолета. Постраждалих з пораненнями госпіталізували, а стрільця затримала поліція.

Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався близько 14:30 у суботу на відпочинковій базі в селі на Львівщині. Один з відвідувачів бази, 29-річний мешканець міста Винники, здійснив кілька пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль, влучивши у 44-річну жінку та у 42-річного чоловіка, жителів Львова, спричинивши їм тілесні ушкодження. При цьому стрілець поводився неадекватно.

За даними ZAXID.NET, інцидент стався на базі відпочинку в селі Селиська Бібрської громади колишнього Перемишлянського району. Стрілець влучив постраждалим в груди та в живіт, їх госпіталізували у львівську лікарню святого Луки.

Нападник вистрелив у відвідувачів з травматичного пістолета

Зловмисника затримали. Слідчі повідомили йому про підозру у замаху на вбивство двох осіб (ч.2 ст.15 – п.1 ч.2 ст.115 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до 15 років або довічне позбавлення волі. Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.