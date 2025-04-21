Мешканець Львівщини побив до смерті матір під час СЗЧ і отримав вирок

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок мобілізованому військовослужбовцю, курсанту школи індивідуальної підготовки Ігорю Гедзу за самовільне залишення військової частини та побиття до смерті матері. Винуватцю присудили сім років тюрми.

За матеріалами справи, військовослужбовець Ігор Гедз самовільно залишив наметове містечко військової частини на початку березня 2024 року та перебував у СЗЧ понад дев’ять місяців – до 20 грудня 2024 року, коли його затримали за побиття матері.

17 грудня під час раптового словесного конфлікту Ігор Гедз тяжко побив кулаком та дерев’яним руків’ям молотка свою матір, також топтався ногами по її тулубу. У результаті жінка отримала переломи ребер з розривом внутрішніх органів та через два дні померла у своєму помешканні.

Обвинувачений у суді свою вину визнав.

Суддя Олександр Бачун визнав Ігоря Гедза винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні та самовільному залишенні військової частини (ч.2 ст.121, ч.5 ст.407 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.