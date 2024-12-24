Поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 34-річний син загиблої

Нацполіція Львівщини затримала 34-річного чоловіка, який жорстоко побив власну матір, спричинивши їй смертельні травми. Випадок трапився у Новому Роздолі на Львівщині, жінка померла на другий день після побиття.

Як повідомили у поліції 24 грудня, кілька днів тому, 19 грудня, до них звернулась жителька Нового Роздолу, яка виявила тіло своєї 58-річної матері без ознак життя у її квартирі.

На тілі загиблої експерти виявили численні тілесні ушкодження, які й стали причиною смерті. Поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 34-річний син загиблої. 17 грудня між ним та матір’ю виник конфлікт, під час якого чоловік жорстоко побив матір. Від отриманих травм жінка померла наступного дня, а нападник втік.

Слідчі повідомили 34-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.