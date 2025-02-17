42-річного львів'янина затримали за замах на вбивство дружини

У неділю, 16 лютого, у Львові 42-річний чоловік вистрелив з травматичного пістолета дружині в голову. Постраждалу госпіталізували у важкому стані. Конфлікт між подружжям стався, коли вони перебували в гостях у знайомої.

За даними поліції Львівщини, трагічний інцидент стався близько обіду в неділю, коли подружжя перебувало в гостях у знайомої в квартирі на вул. Папоротній, на Левандівці. Під час розпивання алкоголю між 42-річним чоловіком та його 47-річною дружиною стався конфлікт. Під час сварки він вистрелив з травматичного пістолета жінці в голову. Поранену госпіталізували у важкому стані, зараз вона перебуває під наглядом медиків.

Чоловік здійснив постріл з травматичного пістолета

Нападника затримали патрульні поліцейські, коли він прямував від будинку до свого автомобіля. Йому вже повідомили про підозру в замаху на вбивство (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.