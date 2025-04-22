Дослідження та ексгумацію розпочнуть вже 23 квітня

У вівторок, 22 квітня, виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про переміщення Меморіального комплексу «Пагорб Слави» в спеціально відведене місце на Голосківському цвинтарі у Львові. Ексгумацію і перенесення розпочнуть вже в середу, 23 квітня. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Дозвіл на переміщення комплексу раніше надало міністерство культури України, оскільки радянські поховання на Пагорбі Слави мають статус пам’ятки історії. Після цього відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада.

Перед перенесенням на Пагорбі Слави проведуть дослідження та ексгумацію поховань. Серед іншого, на Голосківський цвинтар планують перенести останки агента НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпана Путіна.

«Питання проведення цих робіт постало вже давно, а війна пришвидшила ці процеси. Ми вже завершили ексгумаційні процеси і всі демонтажні роботи з колишнього марсового поля і зараз це місце слави наших Героїв. Тепер на нас чекає шлях, коли маємо очистити ще одне місце від радянської символіки і поховань, що там є», – прокоментував керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

Під час ексгумації будуть посилені заходи безпеки, щоб уникнути можливих провокацій зі сторони країни-агресора Росії. Зокрема, на Пагорб Слави підведуть освітлення та встановлять камери відеонагляду. Місце також охоронятиме ЛКП «Муніципальна варта».

Водночас управління екології ЛМР обстежить зелені насадження на Пагорбі Слави та, в разі потреби, надасть дозвіл на їх видалення.

Додамо, що раніше на Пагорбі слави демонтували три радянські пам’ятники – їх перенесли до Музею тоталітарних режимів «Територія терору».

Нагадаємо, раніше на Голосківський цвинтар перенесли останки з 1753 радянських військових і післявоєнних поховань, що були на колишньому марсовому полі, де буде меморіал захисникам України. Ще 27 останків солдатів Першої світової війни перепоховали на полі №84 Личаківського цвинтаря. Окрім того, під час ексгумації виявили останки 24 солдатів Вермахту. Їх передали ПП «Гарант» для перепоховання на німецькому військовому цвинтарі в с. Потелич на Львівщині.