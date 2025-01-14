На Пагорбі Слави у Львові поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 14 січня, дозволив перенесення меморіального комплексу Пагорб Слави, що передбачає ексгумацію понад 200 могил та перенесення їх на Голосківський цвинтар. Серед могил, які перенесуть, останки агента НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпана Путіна.

Замовником робіт визначили ЛКП «Личаківський цвинтар». Як повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко, спершу перенесуть елементи пам’ятника, після чого мають дослідити та ексгумувати радянські поховання. Серед них 200 одиночних могил, чотири братські могили та дві могили героїв Радянського Союзу – агента НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпан Путіна.

Додамо, що на початку грудня 2024 року Міністерство культури надало дозвіл на перенесення меморіального комплексу Пагорб Слави у Львові. За словами Євгена Бойка, ексгумовані останки радянських воїнів перепоховають на спеціально відведеному місці Голосківського цвинтаря з дотриманням християнських традицій.

Пагорб Слави – це меморіальний комплекс у Львові, де поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн. Меморіальний комплекс розташований на початку вул. Пасічної і є частиною заповідника «Личаківський цвинтар». У квітні 2022 року на Пагорбі Слави демонтували радянську символіку, а у листопаді 2023 – скульптури радянських воїнів.

Зазначимо, що Ніколай Кузнєцов – агент НКВС, герой Радянського Союзу. Його родичі неодноразово вимагали від Львівської міськради передати його останки для перепроховання в Єкатеринбурзі. Однак виконком щоразу відмовляв у перепохованні через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Неодноразово прах Ніколая Кузнєцова намагалися безуспішно викрасти.

Стєпан Путін – гвардії майор, герой Радянського Союзу. Родом із Молотовської області РФ (зараз Пермський край). Командир батальйону 25-ї гвардійської механізованої бригади. Загинув у лютому 1945 року у Львові, де його й поховали.

Нагадаємо, у 2023 році у Львові розпочали перепоховання радянських діячів із Марсового поля. Завершити всі роботи планують до березня 2025 року.