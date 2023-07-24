Невідомі спробулали підняти надгробну плиту на могилі Кузнєцова

В ніч на понеділок, 24 липня, у Львові на Пагорбі слави невідомі спробували викрасти прах агента НКВС, радянського диверсанта-розвідника Миколи Кузнєцова. Про цей випадок повідомив міський голова Андрій Садовий, уточнивши, що ця спроба для злочинців була невдалою.

З оприлюдненого фото видно, що невідомі, аби дістати рештки Кузнєцова, спробували підняти надгробну плиту. Але спроба була невдалою. Вранці на місці виявили сліди злочину.

«Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР», – написав Андрій Садовий.

У поліції наразі не розголошують деталей інциденту.

Додамо, це вже не перший випадок, коли невідомі намагаються викрасти прах Кузнєцова. Два роки тому 1 січня 2021, невідомі спробували зробити підкоп до могили. Підкоп виявили у клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова, яма зверху була прикрита дошкою.

Нагадаємо, Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. Посмертно йому дали звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році. У 1960 році їх перепоховали на Пагорбі слави у Львові.

Родичі Кузнєцова з Росії хочуть перепоховати агента НКВС у Єкатеринбургу. Але 7 лютого 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради не погодив передачу останків агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Могилу Кузнєцова неодноразово розмальовували, а в березні 2019 року невідомі викрали з неї бронзовий барельєф.