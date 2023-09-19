Надгробну плиту на могилі Миколи Кузнєцова спробували підняти

Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який спробував підняти надгробну плиту на могилі радянського диверсанта-розвідника Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави. Мер Львова заявляв тоді про спробу вкрасти прах Кузнєцова. За наругу над могилою львів’янину Руслану Літвінову призначили покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, випадок трапився пізно ввечері 23 липня 2023 року на Пагорбі слави. Обвинувачений Руслан Літвінов за допомогою двох домкратів пошкодив надгробну плиту на одній з могил.

Мер Львова Андрій Садовий вранці 24 липня повідомив, що вночі невідомі намагались вкрасти прах агента НКВС, радянського диверсанта-розвідника Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави. З оприлюдненого фото видно, що невідомі, аби дістати рештки Кузнєцова, спробували підняти надгробну плиту, але спроба була невдалою.

Правоохоронці затримали львів’янина Руслана Літвінова та порушили кримінальну справу за фактом наруги над могилою. У суді обвинувачений визнав свою провину, однак у вироку суду не зазначено причини такого вчинку.

Справу розглянув суддя Назар Стрепко, який визнав Руслана Літвінова винним у нарузі над могилою та призначив йому 17 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. Посмертно йому дали звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році. У 1960 році їх перепоховали на Пагорбі слави у Львові.