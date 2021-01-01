Невідомі викопали яму позаду надгробка Кузнєцова, намагаючись докопатися до самого поховання, але не довели справу до кінця

Невідомі зробили підкоп могили радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави у Львові. Це виявив ввечері 31 грудня перехожий, на місці працювала поліція, а також представники різних силових відомств.

Підкоп виявили у клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова, яма зверху була прикрита дошкою. Мета підкопу наразі незрозуміла, але, ймовірно, йде мова про спробу викрасти останки радянського агента або ж про підготовку до підриву могили.

Фото підкопу під могилою, зафіксовані поліцією

На місце виїжджали поліцейські, але надати детальнішу інформацію пообіцяли 2 січня. Станом на ранок 1 січня підкоп засипаний, слідів втручання майже не помітно.

Вранці 1 січня підкоп біля могили уже був засипаний і навіть замаскований опалим листям (фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році. У 1960 році їх перепоховали на Пагорбі слави у Львові.