Біля могили агента НКВС Миколи Кузнєцова у Львові виявили підкоп
Ймовірно, йдеться про спробу викрадення останків одного з найвідоміших радянських агентів
Невідомі зробили підкоп могили радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави у Львові. Це виявив ввечері 31 грудня перехожий, на місці працювала поліція, а також представники різних силових відомств.
Підкоп виявили у клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова, яма зверху була прикрита дошкою. Мета підкопу наразі незрозуміла, але, ймовірно, йде мова про спробу викрасти останки радянського агента або ж про підготовку до підриву могили.
Фото підкопу під могилою, зафіксовані поліцією
На місце виїжджали поліцейські, але надати детальнішу інформацію пообіцяли 2 січня. Станом на ранок 1 січня підкоп засипаний, слідів втручання майже не помітно.
Вранці 1 січня підкоп біля могили уже був засипаний і навіть замаскований опалим листям (фото ZAXID.NET)