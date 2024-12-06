На Пагорбі Слави у Львові поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн

Міністерство культури надало дозвіл на ексгумацію останків агента НКВС Миколи Кузнєцова для перепоховання з Пагорбу Слави у Львові на одному з львівських кладовищ. Тепер відповідне рішення має ухвалити виконавчий комітет ЛМР. Загалом всі радянські поховання з Пагорбу Слави перенесуть на Голосківське кладовище.

Як вказано в наказі, до Мінкульту з відповідним запитом звернувся департамент архітектури Львівської обласної ради та міський голова Львова Андрій Садовий. Міністерство надало дозвіл на перенесення всього меморіального комплексу «Пагорб Слави» на територію Голосківського кладовища. Йдеться про перепоховання братської могили російських воїнів, могили радянських воїнів, 24 могил героїв Радянського Союзу, 226 індивідуальних могил радянських солдатів та памʼятників діячам СРСР. Нагляд за перепохованням мають здійснювати відповідні органи ЛОДА.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко в коментарі ZAXID.NET повідомив, що для ексгумації останків необхідне ще окреме рішення виконкому.

«Ми справді отримали дозвіл від Мінкульту. Перед тим було пророблено багато роботи. Загалом питання радянських перезахоронень в місті було давно, але війна пришвидштла цей процес. Місто зініціювало процес перепоховання останків радянських військових і діячів НКВС. Наступний наш крок – це рішення виконавчого комітету про проведення ексгумації, дослідження і проведення самих робіт», – розповів Євген Бойко.

Пагорб Слави – це меморіальний комплекс у Львові, де поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн. Меморіальний комплекс розташований на початку вул. Пасічної і є частиною заповідника «Личаківський цвинтар».

Зокрема, на території меморіального комплексу похований агент НКВС Микола Кузнєцов. Його родичі неодноразово вимагали від Львівської міськради передати його останки для перепроховання в Єкатеринбурзі. Однак виконком щоразу відмовляв у перепохованні через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Неодноразово прах Миколи Кузнєцова намагалися безуспішно викрасти.

У квітні 2022 року на Пагорбі Слави демонтували радянську символіку, а у листопаді 2023 – скульптури радянських воїнів.