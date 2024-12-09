Роботи триватимуть до березня 2025 року

На Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові розпочали завершальний етап ексгумації поховань радянської армії та НКВД. Вони триватимуть до кінця березня 2025 року, а після їх завершення розпочнуть роботи над Меморіалом Героїв.

Як повідомив у понеділок, 9 грудня, керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко, наразі з колишнього Марсового поля ексгумували останки 1100 людей. Після завершення всіх робіт на цій території розпочнуть роботи з облаштування Меморіалу Героїв.

Крім цього, після відповідного рішення виконавчого комітету, з Пагорбу Слави на вул. Пасічній перенесуть усі російські та радянські поховання. Останки перепоховають на Голосківському кладовищі. Відповідний дозвіл уже видав Мінкульт.

Нагадаємо, більшість із похованих на Марсовому полі – загиблі у повоєнний період та в час Другої світової війни. Знайдені поховання часів Першої світової війни будуть перенесені поруч, на поля №84 та №85. Ексгумовані останки міжвоєнного періоду та часів Другої світової війни перепоховають зокрема на Голосківському кладовищі.

Нагадаємо, що пошукові роботи на Марсовому полі проводять з початку березня 2023 року. Їх ініціювала Львівська міська рада. Більшість віднайдених поховань є повоєнними й належать членам НКВС. Керівник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Антон Коломєйцева повідомляв, що після дослідження оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс, щоб у майбутньому створити меморіальний комплекс.