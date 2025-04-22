Чоловіка відразу підключили до апарата штучної вентиляції легень

Лікарі Івано-Франківської центральної міської лікарні чотири тижні боролися за життя 69-річного мешканця з Богородчанщини, якого госпіталізували до медзакладу у критичному стані: з пульсом 35 ударів на хвилину і фракцією викиду – 25. Шанс вижити був мізерний, але лікарям вдалося врятувати пацієнта.

У відділення невідкладної екстреної медичної допомоги міської лікарні чоловіка привезли з Богородчанської центральної районної лікарні без свідомості в супроводі реаніматологів. «Пульс у чоловіка був 35 ударів у хвилину, фракція серця – 25. Зважаючи на значну зайву вагу пацієнта (понад 200 кг), транспортування, лікування та діагностика були надскладним завданням для медиків», – повідомили у лікарні.

Чотири тижні лікарі боролися за життя пацієнта і врятували його

Упродовж чотирьох тижнів лікарі медзакладу боролися за життя чоловіка. Шанс вижити був мізерний, але лікарям вдалося його врятувати.

«Цей випадок – виняток з правил і певною мірою диво. Ми відразу ж підключили пацієнта до апарата штучної вентиляції легень. Інтубація та екстубація були дуже складним процесом. Шансів на життя майже не було, враховуючи всю сукупність обставин та критичний стан пацієнта. У чоловіка є могутній ангел-охоронець», – каже завідувачка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Іванна Дидик.

Рідні чоловіка розповіли, що чоловік часто хворів. Три роки тому йому зробили операцію на спині, а останні пів року його стан різко погіршився. Він був настільки ослаблений, що не міг сам встати з ліжка, рухатися. Його пульс спершу був 38, згодом – 32. Рідні боялися, що він може померти і викликали «швидку».

21 квітня пацієнта з лікарні у задовільному стані виписали додому.