Троє людей отримали шанс жити далі

На Великдень львівська команда трансплантологів провела дві посмертні пересадки органів. Третю пересадку провели київські трансплантологи.

Донором органів стала 28-річна жінка, яка трагічно пішла з життя. Її родина, попри біль та невимовну втрату, дозволила пересадку її органів, щоби врятувати життя інших людей, повідомили у львівському Центрі трансплантології.

Серед реципієнтів – 16-річна дівчина, яка понад рік жила на діалізі. Вона отримала нову нирку - шанс на життя без обмежень. Печінку пересадили чоловікові з цирозом, а серце пересадили київські трансплантологи в Інституті серця.

«Ми низько вклоняємося родині донора. Завдяки вам життя продовжується», – пишуть у Центрі трансплантології.⠀

До слова, Львів лідирує за кількістю трансплантацій органів в Україні. За перші три місяці 2025 року у Першому ТМО Львова провели 34 пересадки органів: 26 нирок, 4 печінки, 4 серця.