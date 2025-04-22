65-річний олігарх Тігіпко є також власником «Універсал банку» і «ТАСкомбанку»

Національний банк України 21 квітня погодив продаж 100% акцій львівського «Ідея Банку» групі «ТАС» олігарха Сергія Тігіпка. Про це 22 квітня повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення продавця – польську фінансову групу Getin Holding S.A. мільярдера Лешека Чарнецького [Leszek Czarnecki].

«Таким чином, була виконана ще одна умова переходу права власності на акції “Ідея Банк” (Україна), визначена у договорі», – зазначила Getin Holding.

Раніше, 14 та 27 березня, Getin Holding S.A. повідомила, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації НБУ продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення щодо погодження угоди купівлі-продажу «Ідея Банку».

Що відомо про продаж «Ідея Банку»

У жовтні 2019 року Getin Holding S.A. оголосила про намір продати «Ідея Банк». У грудні того ж року стало відомо про продаж банку інвестиційній компанії Dragon Capital, але, попри отриманий дозвіл від АМКУ, продаж банку не відбувся.

У лютому 2022 року материнська компанія вдруге не змогла продати «Ідея Банк». Укладену в листопаді 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій «Першому українському міжнародному банку» (ПУМБ), що належить олігарху Рінату Ахметову, розірвали через невиконання усіх умов переходу права власності. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin відмовилась від продажу свого українського дочірнього банку через повномасштабну війну.

Уже в березні 2023 року НБУ визнав небездоганною ділову репутацію польського холдингу і його основного власника Лешека Чарнецького. Нацбанк встановив для холдингу та Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути Getin Holding S.A. право голосу.

Наприкінці квітня 2024 року український регулятор дав шість місяців Getin на продаж її 100% частки в статутному капіталі «Ідея Банку». Аналогічну вимогу було висунуто і до Чарнецького, від якого Нацбанк зажадав протягом пів року продати Getin 44,98% «Ідея Банку», запропонувавши як альтернативу продати його частку в Getin або належну йому LC Corp BV, яка володіє 34,17% в Getin.

У жовтні 2024 року правління Getin і група «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка підписали договір купівлі-продажу «Ідея Банку». Базова сума угоди становила 34 млн доларів. Того ж місяця Getin отримала рішення НБУ про продовження шестимісячного терміну на продаж «Ідея Банку» – до кінця січня 2025 року.

Антимонопольний комітет України надав Тігіпку дозвіл на угоду 12 грудня 2024 року, а Нацбанк наприкінці січня повідомив про отримання від Тігіпка пакета документів щодо погодження купівлі «Ідея Банку».

«Ідея Банк» – один з найперших комерційних банків в Україні, заснований у 1989 році під назвою «Прикарпатлісбанк». У 2007 році був придбаний польською групою Getin Holding S.A.

«Ідея Банк» працює у сегменті роздрібного бізнесу і фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

Станом на березень 2025 року загальні активи «Ідея Банку» становили 12,68 млрд грн, або 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він посідав 27 місце серед 60 українських банків.

Група «ТАС» – одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Групі належать «Універсал банк» і «ТАСкомбанк» з активами на початок березня цього року відповідно 157,12 млрд грн (4,18%) і 45,39 млрд грн (1,21%), посідаючи 8 і 15 позиції на ринку за цим показником.