Про те, що банк ПУМБ домовився про придбання «Ідея Банку», стало відомо в листопаді 2021 року

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив «Першому українському міжнародному банку» (ПУМБ), що належить олігарху Рінату Ахметову, купити львівський «Ідея Банк». Таке рішення ухвалили на засіданні АМКУ 3 лютого.

Зараз «Ідея Банк» належить польській фінансовій групі Getin Holding S.A. Суму купівлі-продажу наразі не розголошують, однак, згідно з рішенням АМКУ, ціна продажу не має перевищувати 45 млн грн.

Зазначимо, що у листопаді 2021 року стало відомо, що банк ПУМБ домовився про придбання «Ідея Банку» у польського Getin Holding. Угоду планують завершили у першій половині 2022 року, а процес інтеграції банків триватиме загалом 3-5 років.

«Ідея Банк» заснували у 1989 році як «Прикарпатлісбанк». У 1995 році його перейменували на АКБ «Прикарпаття», а у 2007 році банк викула польська фінансова група Getin Holding S.A., що змінила його назву на «Плюс Банк». У 2011 році його перейменували на «Ідея Банк».

Головний офіс «Ідея Банку» розташований у Львові. У жовтні 2019 року про намір купити «Ідея Банк» заявляла інвестиційна компанія Dragon Capital, однак у червні 2020 року стало відомо, що угода зірвалася. Крім цього, на початку 2021 року про намір купити «Ідея Банк» заявляли власники «Альфа-Банку».