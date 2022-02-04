АМКУ дозволив ПУМБ викупити львівський «Ідея Банк»
Із 2007 року «Ідея Банк» належить польській фінангрупі Getin Holding S.A.
Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив «Першому українському міжнародному банку» (ПУМБ), що належить олігарху Рінату Ахметову, купити львівський «Ідея Банк». Таке рішення ухвалили на засіданні АМКУ 3 лютого.
Зараз «Ідея Банк» належить польській фінансовій групі Getin Holding S.A. Суму купівлі-продажу наразі не розголошують, однак, згідно з рішенням АМКУ, ціна продажу не має перевищувати 45 млн грн.
Зазначимо, що у листопаді 2021 року стало відомо, що банк ПУМБ домовився про придбання «Ідея Банку» у польського Getin Holding. Угоду планують завершили у першій половині 2022 року, а процес інтеграції банків триватиме загалом 3-5 років.
«Ідея Банк» заснували у 1989 році як «Прикарпатлісбанк». У 1995 році його перейменували на АКБ «Прикарпаття», а у 2007 році банк викула польська фінансова група Getin Holding S.A., що змінила його назву на «Плюс Банк». У 2011 році його перейменували на «Ідея Банк».
Головний офіс «Ідея Банку» розташований у Львові. У жовтні 2019 року про намір купити «Ідея Банк» заявляла інвестиційна компанія Dragon Capital, однак у червні 2020 року стало відомо, що угода зірвалася. Крім цього, на початку 2021 року про намір купити «Ідея Банк» заявляли власники «Альфа-Банку».