Власника польського Idea Bank, дочірньою структурою в Україні якого є львівський «Ідея Банк», мільярдера Лешека Чарнецького підозрюють у шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack, повідомив міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро, інформує агенція Reuters.

«Польська державна прокуратура подала клопотання про арешт Чарнецького, а суд Варшави в п'ятницю [18 вересня] заявив, що розгляне це питання наступного місяця», – йдеться у повідомленні.

Чарнецький є мажоритарним акціонером Idea Bank та головою його наглядової ради. Збігнев Зьобро заявив, що якщо суд вирішить затримати Чарнецького, Польща видасть міжнародний ордер на арешт, оскільки він перебуває за кордоном. Злочин, у якому звинувачують Чарнецького, карається 15 роками ув'язнення, додав він.

У свою чергу Idea Bank вимагає, щоб усі питання, пов'язані з GetBack і його фінансовими інструментами, були проаналізовані та пояснені. В банку заявляють, що Idea Bank працює без збоїв і залишається на зв'язку з контролюючими органами.

Як пише «Фінансовий клуб», GetBack – польська колекторська компанія, яка купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей у 2012-2018 роках.

За даними польського антимонопольного управління, в березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків.

У 2017 році вона вийшла на Варшавську біржу та почала продаж акцій.

GetBack зіткнулася з проблемами в 2018 році, коли придбала великі портфелі проблемних боргів за вищими цінами, ніж конкуренти, фінансуючи їх за рахунок випусків короткострокових облігацій.

У 2018 році компанія оголосила про банкрутство. Суд порушив прискорену процедуру реструктуризації GetBack, а регулятор фінансового ринку направив в прокуратуру повідомлення про правопорушення відносно діяльності компанії.

З’ясувалося, що власники GetBack підробляли фінансову звітність і виводили кошти. Понад 9 тисяч поляків купили облігації компанії, але не отримали інвестовані кошти назад. Загальний збиток від махінації оцінюється в 2,5 млрд злотих (675 млн доларів). Діяльність компанії вважається однією з найбільших афер у Польщі за останні роки.

В жовтні 2019 року стало відомо, що польський Getin Holding S.A. заявив про наміри продати дочку Idea Bank – «Ідея Банк», розташований у Львові. У грудні того ж року повідомлялося, що банк купить інвестиційна компанія Dragon Capital. Ціна покупки повинна була становити 1,368 млрд грн, або 224,76 млн польських злотих, мінус сума дивідендів до закриття угоди і ціна 100% участі в ТОВ «Новий Фінансовий Сервіс» близько 5 млн грн. Ціна також могла бути зменшена в результаті переговорів сторін після аудиторського звіту.

Однак у червні угода про продаж львівського «Ідея Банку» зірвалася.

Лешек Чарнецький, який має громадянство Польщі та Мальти, є найбільшим бенефіціаром Getin Holding S.A.