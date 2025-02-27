Revolut не подавався на ліцензування в Україні

Фінансова компанія Revolut Bank UAB, яка раніше заявила про вихід на український ринок, не має відповідних ліцензій на роботу та не подавалася на їхнє отримання. Про це повідомили у четвер, 27 лютого, у пресслужбі Національного банку України.

За даними НБУ, Revolut Bank є фінансовою установою, зареєстрованою в Литві та має ліцензію, яка дозволяє їй працювати на території країн Європейського Союзу. Втім, оскільки Україна не є членом ЄС, Revolut має утворити філію або отримати банківську ліцензію в Україні.

«На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності», – повідомили у пресслужбі НБУ.

Нацбанк повідомив, що питання щодо початку діяльності банку потребує консультацій та оцінки репутації засновника, фінансового стану компанії та запропонованої бізнес-моделі. Оскільки Revolut Bank не отримував ліцензій, норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів цього банку.

Нагадаємо, 11 лютого компанія Revolut повідомила, що в Україні повноцінно запрацював її необанк, який надає фінансові послуги через мобільний застосунок. За даними компанії, власники українських рахунків можуть переказувати, обмінювати та витрачати гроші у понад 30 валютах у будь-якому куточку світу без високих комісій, а також отримати безкоштовну картку Clear Sky – іноземні громадяни зможуть отримати її за пожертву від п’яти британських фунтів Агентству ООН у справах біженців. Зазначається, що Revolut став першим міжнародним банком, що дозволяє авторизуватися в застосунку за допомогою «Дії».

Банк заснували 2015 року російсько-британський підприємець Микола Сторонський та український мільярдер Влад Яценко.