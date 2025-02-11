Раніше обмежений функціонал онлайн-банку був доступний лише для українців за кордоном

Британська фінансово-технологічна компанія Revolut повноцінно запрацювала в Україні – українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut та безкоштовно переказувати кошти між користувачами програми. Про це повідомляє Бабель з посиланням на пресслужбу компанії.

Власники рахунків зможуть переказувати, обмінювати та витрачати гроші у понад 30 валютах у будь-якому куточку світу без високих комісій. Також банк випускає нову дебетову картку Clear Sky, що безкоштовна для українців, а громадяни інших країн можуть отримати за пожертву від п’яти британських фунтів Агентству ООН у справах біженців.

У компанії кажуть, що вже понад 700 тисяч українців в Британії та в країнах Європейської економічної зони вже користуються послугами Revolut. З 2022 року понад €1 мільярд надіслали в Україну за допомогою Revolut: більшість грошей переказували з Німеччини, Британії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Revolut став першим міжнародним банком, що дозволяє авторизуватися в застосункуза допомогою «Дії». Послуги Revolut для громадян України надаються литовською компанією Revolut Bank UAB, регульованою Європейським центральним банком та Банком Литви.

Довідково. Revolut – міжнародна фінансова технологічна компанія та онлайн-банк, що надає фінансові послуги через мобільний застосунок. Банк заснували в 2015-му році російсько-британський підприємець Микола Сторонський та український мільярдер Влад Яценко.