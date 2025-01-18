Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала посадовця одного з найбільших державних банків України за підозрою у пособництві Росії. За даними слідчих, банкір перераховував гроші на потреби російських військових. Про це у суботу, 18 січня, повідомили в Офісі генпрокурора та пресслужбі СБУ.

Затриманий – директор Департаменту супроводження інформаційних систем державного банку. За даними слідчих, він протягом лютого-липня 2024 року перераховував гроші на військові збори, опубліковані у російських Telegram-каналах. Зокрема, на закупівлю дронів, обладнання та техніки.

Встановлено, що для переказів грошей банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. Суму, яку українець перерахував армії окупантів, наразі встановлюють правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали банкіра у Києві та провели обшук у його в помешканні та автомобілі.

«Виявлено і вилучено паспорт громадянина Росії, російські рублі, банківські картки та засоби зв’язку і комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Затриманому оголосили підозру у пособництві Росії (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.