Також агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО

27-річна безробітна киянка, шукала легких грошей, відтак погодилася допомогти російській розвідці завдати удару по столиці. Про це у понеділок, 13 січня, повідомила Служба безпеки України.

Служба безпеки України затримала у Києві агентку російської воєнної розвідки. За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки росіян по столиці 1 січня 2025 року. Пріоритетними цілями ворога під час того обстрілу були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України. Щоб запрограмувати дрони-камікадзе, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і фотографувала потрібні для росіян обєкти таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Також агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.

«Задокументовано як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України. Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському ГРУ», – розповіли в СБУ.

Офіс генпрокурора додає, що на початку листопада 2024 року жінка через Telegram отримала пропозицію відзняти радіолокаційні станції у Київській області та надіслати фото замовнику. За роботу їй обіцяли заплатити 500 доларів, втім оплатили лише послуги таксі. 31 грудня 2024 року вона отримала нове завдання – сфотографувати блокпост в урядовому кварталі поблизу будівлі Парламенту. Фото жінка надіслала й вже наступного дня саме цей район столиці атакували російські БпЛА. Тоді внаслідок ворожої атаки загинула родина науковців.

Листування киянки з представником ГУР Росії

Наразі слідчі повідомили їй про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших військових формувань. Киянка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2025 року росіяни атакували Україну 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим. Внаслідок російської атаки вибухова хвиля від безпілотників пошкодила адміністративні будівлі Парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України.