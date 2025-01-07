Російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката

Росіяни збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Про викриття агентурної мережі повідомила Служба безпеки України у вівторок, 7 січня.

Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху волонтерів та посадовців, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. А він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

Керівник агентурної групи періодично облаштовував спостережні пункти з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів.

«Він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним «звітом» направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ», – додають у повідомленні.

Під час розслідування також вдалося встановити, що учасники цієї ж групи також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

СБУ повідомила затриманим про підозру за державну зраду. Зловмисники знаходяться під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Відомо, що підліток мав пронести саморобну вибухівку до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.