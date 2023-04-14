Чоловіка знайшли завдяки камерам спостереження

Поліцейські оперативно знайшли підозрюваного у підпалі дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження й приблизно через вісім годин на вулиці Чукаріна затримали чоловіка. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 14 квітня, розповіли, що затриманий виявився 31-річним мешканцем Закарпатської області.

Чоловікові загрожує позбавлення волі до десяти років. «Злочин зухвалий і не характерний для Львівщини, ще й вчинений напередодні Великодня. Наші оперативники спрацювали швидко, у встановленні місця перебування зловмисника дуже допомогли камери відеоспостереження. Далі працюватимуть слідчі – з'ясують мотиви та всі інші обставини вчинення цього злочину», – сказав очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Рука чоловіка, якого затримали на вулиці Чукаріна (фото поліції Львівської області)

Затриманого підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна. Згодом суд обере чоловікові запобіжний захід.

Нагадаємо, що рятувальники отримали інформацію про пожежу у церкві Різдва Пресвятої Богородиці сьогодні о 4:00. Вогонь знищив 4 м2 площі дверей храму із тильної сторони. Крім цього, є пошкодження покриття центральних дверей.