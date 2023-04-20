Ернест Балог підпалив двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові

Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід 31-річному Ернесту Балогу, якого затримали за підпал дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові.

Як повідомляв ZAXID.NET, уночі 14 квітня у Львові підпалили двоє бічних дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на просп. Червоної Калини, 70. Пізніше того ж дня за підпал церкви поліція затримала 31-річного мешканця Ужгорода.

У матеріалах справи вказано, що Ернест Балог підпалив одяг та підкинув його під двері церкви. Збитки від пожежі правоохоронці оцінили в 60 тис. грн. У суді він повідомив, що приїхав до Львова кілька місяців тому і планував жебракувати. У ніч на 14 квітня він був нетверезим і підпалив двері храму нібито щоб зігрітися.

Враховуючи обставини справи 15 квітня Сихівський районний суд Львова обрав Ернесту Балогу запобіжний захід у вигляді арешту до 12 червня. Він може вийти з СІЗО під заставу 214,7 тис. грн. Його адвокат оскаржує це рішення в апеляції.