Власники будинку госпіталізовані із опіками та отруєнням димом

У суботу, 20 травня, у селі Липники Яворівського району Львівщини сталася пожежа у житловому будинку, де мешкає літнє подружжя. Небайдужі сусіди до приїзду рятувальників винесли з будинку жінку без свідомості та вивели її чоловіка. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Липники надійшло до рятувальників близько 9:00. До місця події прибули рятувальники 26-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мостиська та місцева пожежна команда села Берегове.

«Сусіди побачили дим з вікна будинку, знаючи, що там можуть бути господарі, небайдужі зайшли всередину і винесли на свіже повітря жінку та допомогли вийти чоловіку», – ідеться в повідомленні.

Пожежу загасили вже за пів години після виклику, будинок врятували від знищення. Та власники будинку отримали опіки і отруєння димом.

Зараз 63-річна жінка у важкому стані перебуває в реанімації Мостиської клінічної центральної районної лікарні. 66-річний чоловік у стані середньої важкості госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.