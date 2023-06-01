Жінку з важкими опіками госпіталізували, але, незважаючи на зусилля лікарів, від отриманих травм вона померла у реанімації

На Львівщині чоловік облив бензином свою дружину, яка не могла самостійно ходити, та підпалив. Жінку з важкими опіками госпіталізували, але медики не змогли її врятувати. 62-річному чоловікові повідомили про підозру в жорстокому вбивстві.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 1 червня, 62-річний мешканець Яворівського району вирішив позбутись своєї дружини, яка не могла самостійно ходити, та інсценував пожежу – облив жінку і кімнату, в якій стояло її ліжко, бензином та підпалив. Пожежу помітили сусіди, які намагалися врятувати потерпілу з полум’я, проте від отриманих опіків вона померла у реанімації.

За даними поліції, випадок трапився вранці 20 травня. Вогонь помітили сусіди, які винесли потерпілу з палаючого будинку на вулицю та викликали рятувальників, які локалізували пожежу. ДСНС Львівщини повідомляла про цю пожежу, зазначаючи, що вона трапилась у селі Липники Яворівського району.

Жінку з важкими опіками госпіталізували, але, незважаючи на зусилля лікарів, від отриманих травм вона померла у реанімаційному відділенні.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Під час пожежі підозрюваний також отримав опіки і зараз перебуває у лікарні. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.