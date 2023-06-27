Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей: 54-річної жінки та її 11-річної дитини

Вночі у вівторок, 27 червня, у Самборі виникла пожежа у приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей: 54-річної жінки та її 11-річної дитини.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 27 червня о 04:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Самборі на вул. Калнишевського в житловому будинку, розміром 10х12 м. На момент прибуття вогнеборців з вікон другого поверху вибивалось полум’я.

Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання

Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла жінки 1969 року народження та її дитини 2012 року народження.

О 05:20 пожежу локалізовано та о 05:40 ліквідовано. Вогнем знищено перекриття між другим поверхом і горищем на площі 70 м2 та речі домашнього вжитку на площі 70 м2. До ліквідації пожежі залучалось 15 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.