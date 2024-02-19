Чоловіку загрожує позбавлення водійських прав

У Тернополі патрульні поліцейські розшукали та виписали штраф водію за дрифт перед Катедральним собором. Порушником виявився 23-річний тернополянин, який вже неодноразово притягувався за порушення правил дорожнього руху. Тепер в кермувальника можуть конфіскувати права водія.

В патрульну поліцію Тернополя повідомили місцеві мешканці про те, що невідомий водій в неділю дрифтує на вулиці Листопадовій навпроти Катедрального собору. Коли правоохоронці прибули на виклик на вказане місце, то там вже кермувальника не було. Поліцейські вилучили відео з камер спостереження і побачили, що дійсно водій білого BMW дрифтував на дорозі. В цей час на пішохідному переході чекали люди, щоб безпечно перейти дорогу.

Також кіберполіцейські в соціальних мережах виявили ролик від самого водія про його дриф. Правоохоронцям вдалося встановити особу кермувальника – це 23-річний тернополянин, який раніше вже притягувався до відповідальності за подібні порушення правил дорожнього руху.

«Інспектори цілодобово реагують на звернення громадян, пов'язані із порушенням ПДР та самостійно виявляють чимало водіїв-порушників. Обурює цинічність таких водіїв. Вони не пам’ятають, що в країні війна і щодня гинуть люди, а відносний спокій в деяких областях країни можливий лише завдяки титанічним зусиллям», – наголосили у Патрульній поліції Тернопільщини в понеділок, 19 лютого.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил дорожнього руху) за виїзд на зустрічну смугу. 23-річному тернополянину загрожує штраф в розмірі 153 гривні або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.