На 21-річного водія склали адмінматеріали за одразу трьома статтями

У середу вночі, 30 червня, у центрі Луцька патрульні поліцейські затримали п’яного водія, який «дрифтував» на автомобілі BMW. 21-річний хлопець намагався втекти з місця події у найближчий заклад, але його затримали. Алкотест показав перевищення допустимої норми алкоголю у крові в 4 рази. На водія склали одразу декілька адміністративних протоколів.

За повідомленням прес-служби патрульної поліції області, близько 1 години ночі правоохоронці отримали виклик про порушення автомобілем ПДР на вулиці Шевченка у центрі Луцька. Після приїзду патрульних 21-річний водій, який був за кермом BMW 528І, вийшов із машини і пішов у найближчий заклад. Втім, хлопця затримали, вдягнули на нього кайданки та доправили до Луцького районного управління поліції для встановлення особи та складання адмінматеріалів. Водійське посвідчення він не пред’явив.

«Під час спілкування із керманичем, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння у медичному закладі показав результат у 0,77 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні поліції.

На водія склали одразу декілька адмінпротоколів за різними статтями: керування у стані сп’яніння, порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами, а також відмова пред'явити посвідчення водія.