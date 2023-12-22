Хлопець за кермом Ford Mustang дрифтував перед портретами загиблих військових

Рівненський суд оштрафував 21-річного водія на 17 тис. грн за дрифт у центрі Рівного. Юнак порушував ПДР навпроти вуличної інсталяції з портретами загиблих військових, що особливо обурило громадськість.

Зазначимо, що на порушенні водія викрили ввечері 11 вересня. Тоді він за кермом Ford Mustang влаштував дрифт у центрі Рівного, навпроти вуличної інсталяції «Ціна Незалежності», де встановлені портрети полеглих військових. На відео з камери спостереження видно, як водій виконав декілька маневів посеред проїзної частини, а тоді поїхав з місця.

Патрульні склали на юнака адмінпротокол за ч.2 ст. 122 КУпАП (порушення правил дорожнього руху) за виїзд на зустрічну смугу.

Окрім цього, слідчо-оперативна група відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). У п’ятницю, 22 грудня, прес-служба Рівненської окружної прокуратури повідомила, що суд визнав водія винним за вказаною статтею.

«Прокурором Рівненської окружної прокуратури у суді доведено вину 21-річного дрифтера, жителя села Бармаки, Рівненського району. Вироком Рівненського районного суду його визнано винним та призначено покарання – 17 тис. грн штрафу», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.