Чоловіка зупинили на вулиці Коперника у Здолбунові

У Здолбунові на Рівненщині очевидці повідомили поліцію про п’яного водія маршрутки. Тест на драгері показав 11-кратне перевищення допустимої норми алкоголю. На маршрутника склали адмінпротокол, а також його відсторонили від керування.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 18:00 у неділю, 10 грудня, до поліції надійшло анонімне повідомлення, що водій маршрутного транспортного засобу міжміського сполучення перебуває у стані сп’яніння.

Невдовзі інспектори Рівненського райуправління поліції зупинили його у Здолбунові на вулиці Коперника. Пасажирів на той момент у салоні не було.

«Під час спілкування із 61-річним жителем села Дермань Друга та проведеного огляду на місці події алкотестер зафіксував 2,27 проміле. Результат перевищує допустиму норму у понад 11 разів», – зазначають правоохоронці.

Інспектори склали на водія адмінпротокол за ч.1 статті 130 КУпАП (п’яне водіння) та відсторонили його від керування. Зазначимо, що чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу, а також позбавлення водійського посвідчення на рік.