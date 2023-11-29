33-річному чоловікові загрожує 3400 грн штрафу

У Рівному патрульні поліцейські склали адмінпостанову на 33-річного чоловіка, який їздив на мотоциклі, не маючи посвідчення відповідної категорії. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі патрульної поліції Рівненщини, чоловік у костюмі Діда Мороза знімав відео для свого блогу.

Зазначимо, що відео, на якому чоловік у костюмі Діда Мороза їздить містом на мотоциклі разом із пасажиром, який також одягнений у новорічний костюм, опублікували місцеві Telegram-канали у середу, 29 листопада.

Також цього дня на вулицях його помітили патрульні поліцейські. Транспорт зупинили через те, що пасажир, який перебував у мотоколясці, не мав шолома. «Як виявилося, водій не мав права кермувати, тому що не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Вісники святкового настрою теж повинні дотримуватися ПДР, а не наражати на небезпеку себе та інших», – зазначають у поліції.

На 33-річного чоловіка патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортом особою, що не має відповідних документів). Йому загрожує 3,4 тис. грн штрафу.

На відео, яке опублікували патрульні поліцейські, видно, як мотоцикл вивезли з місця зупинки. У коментарі ZAXID.NET пояснили, що евакуацію замовив сам чоловік, який не хотів лишати свій транспорт посеред вулиці.