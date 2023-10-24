Патрульні знайшли чоловіка наступного дня після оприлюднення відео з місця

У Рівному патрульні поліцейські склали адмінпостанову на водія BMW, який влаштував дрифт на перехресті. Чоловікові загрожує 850 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, чоловік вчинив порушення у понеділок, 23 жовтня. Тоді у соцмережах очевидці опублікували відео, як водій BMW дрифтує на круговому перехресті вулиць Кулика і Гудачека та Дубенської.

«А сьогодні працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП знайшли цього керманича. Патрульні винесли на 29-річного водія постанову за ч. 6 ст. 121 КУпАП (керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим у встановленому порядку)», – йдеться у повідомленні. Санкція цієї статті передбачає 850 грн штрафу.

Нагадаємо, у вересні рівненські патрульні притягнули до відповідальності 21-річного водія, який влаштував дрифт у центрі міста навпроти портретів загиблих військових, виставлених на майдані Незалежності. Окрім цього, щодо водія відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.