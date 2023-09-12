Чоловік влаштував дрифт на вулиці Соборній у центрі Рівного

У Рівному патрульні поліцейські склали адмінпротокол на 21-річного водія, який влаштував дрифт у центрі міста. Дрифтував він навпроти портретів загиблих військових, виставлених на майдані Незалежності.

Як повідомив заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інцидент стався на вулиці Соборній у Рівному в понеділок, 11 вересня.

«У Рівному ми вчора знайшли і притягнули до відповідальності цього … 21-річного водія Ford Mustang, який "дрифтував" на вулиці Соборній перед світлинами наших полеглих захисників», – зазначив Олексій Білошицький.

Він також опублікував фрагмент запису з камери відеоспостереження, на якому видно, як водій виконав декілька маневів посеред проїзної частини, а тоді поїхав з місця.

У прес-службі патрульної поліції Рівненщини в коментарі ZAXID.NET зазначили, що на водія склали адмінпротокол за ч.2 ст. 122 КУпАП (порушення правил дорожнього руху). Зокрема, чоловік порушив пункт 11.4 ПДР: «На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги».

За скоєне порушення йому загрожує 510 грн штрафу.