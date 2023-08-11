На Рівненщині двоє чоловіків на мотоциклі втікали від прикордонників. Зупиняти їх вдалося попереджувальним пострілом. Виявилось, що обоє чоловіків були у стані алкогольного сп'яніння.

Про інцидент Держприкордонслужба повідомила у п'ятницю, 11 серпня. Зазначається, що прикордонники намагались зупинити двох чоловіків, які їхали у прикордонному районі на мотоциклі. «На законну вимогу охоронців кордону про зупинку, водій не відреагував та пришвидшив рух. З метою зупинки транспортного засобу прикордонний наряд здійснив попереджувальний постріл з автоматичної зброї, що й зупинило зухвальців», – йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що обидвоє пасажирів є місцевими мешканцями, які мали явні ознаки алкогольного сп'яніння, а водій мотоцикла не мав права на керування цим видом транспорту.

На порушників склали протоколи за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню прикордонника). Санкція статті передбачає від 850 до 1700 грн штрафу. Окрім цього, на водія поліцейські склали адмінпротокол за ст. 130 (п'яне водіння) та ст. 126 (керування без посвідчення). За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

«Також про інцидент прикордонники повідомили працівників найближчого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – додають прикордонники.