Аварію п'яний водій вчинив у селі Неньковичі Зарічненської громади

На Рівненщині п'яний 46-річний водій наїхав на літню жінку та її двох маленьких онучок. Жінку та одну дівчинку затиснуло під авто, звільнити їх допомагали очевидці. Наразі усі потерпілі перебувають в лікарні, відомо, що жінка – у тяжкому стані.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 20:00 у неділю, 16 липня, на вулиці Хутірській у селі Неньковичі (село на півночі Рівненщини неподалік кордону з Білоруссю).

«46-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, допустив наїзд на трьох осіб, які йшли узбіччям у зустрічному напрямку. Унаслідок автопригоди жінку та дитину затиснуло під авто. Очевидці перевернули його, аби звільнити потерпілих», – йдеться у повідомленні.

51-річну потерпілу із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували у Рівненську міську лікарню, а її семи- та шестирічних онучок із травмами різного ступеня – у хірургічне відділення Зарічненської лікарні.

Водій пройшов огляд на стан сп'яніння, який показав 1,4 проміле алкоголю. Це в сім разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле. Чоловіка затримали і відправили у СІЗО.

Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.