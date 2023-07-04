Автомобіль Skoda Octavia з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом

Біля прикордонного села на Рівненщині п'яний водій спричинив ДТП, у якій постраждали шестеро людей. Наразі у найважчому стані перебуває дев'ятирічний хлопчик.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 22:30 у понеділок, 3 липня, на дорозі між селами Переброди та Будимля Миляцької громади.

«25-річний водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини у кювет, де врізався у дерево. Загалом у салоні перебувало семеро осіб – жителі села Переброди. Шістьох із них із різними травмами доставили до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Серед потерпілих – вагітна жінка та троє дітей, зокрема, чотирирічна дівчинка, восьмирічний та дев'ятирічний хлопчики. Старший хлопчик перебуває у тяжкому стані. У травматологічне відділення госпіталізували і водія. У нього в медзакладі виявили ознаки алкогольного с'яніння, а також відібрали зразки крові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.