У аварію потрапив автобус, що їхав за маршрутом «Здолбунів-Дермань Друга»

Зранку у Здолбунові зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка з цистерною. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей, серед яких – дві вагітні жінки та семирічна дівчинка.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 09:00 у понеділок, 3 липня, на вулиці Шевченка у Здолбунові.

«62-річний водій маршрутки з невстановлених поки причин виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Renault із цистерною під керуванням 50-річного жителя села Копитків», – йдеться у повідомленні.

На момент ДТП в автобусі перебувало десятеро людей. 62-річного мешканця села Дермань Друга у тяжкому стані доправили у реанімацію. Із травмами госпіталізували також семирічну дівчинку та її 30-річну вагітну маму, мешканок села Уїздці.

Крім того, за допомогою до лікарів із забоями звернулася 22-річна вагітна жителька села Дермань Перша та її 20-річна односельчанка.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.